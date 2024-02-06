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Ексгравець “Барселони” Дані Алвес постав перед судом у справі про згвалтування

Йому загрожує до 15 років.

Ексгравець “Барселони” Дані Алвес постав перед судом у справі про згвалтування
У Барселоні триває суд проти Дані Алвеса за підозрою в сексуальному насильстві
Фото: EPA/UPG

Колишнього футболіста "Барселони" і збірної Бразилії Дані Алвеса судять в Іспанії за звинуваченням у зґвалтуванні жінки, пише BBC.

Вона стверджує, що він заманив її в туалет у VIP-зоні нічного клубу в Барселоні, а потім змусив займатися з ним сексом. 40-річний чоловік перебуває у в'язниці без права внесення застави понад рік з моменту ймовірного інциденту в грудні 2022 року.

Спочатку він заперечував, що зустрічався зі своєю обвинувачкою, але пізніше сказав, що у них був секс за згодою. Суд над ним закінчується в середу. Очікується, що понад 30 осіб, включно з Алвесом і його дружиною, дадуть свідчення.

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В Іспанії заява про зґвалтування розслідується за загальним звинуваченням у сексуальному насильстві. Вирок може передбачати позбавлення волі на строк від чотирьох до 15 років.

Прокурор у цій справі вимагає для Алвеса дев'ятирічний термін ув'язнення та відшкодування жінці на суму 150 000 євро.

Мати футболіста Люсія Алвес також може постати перед судом, оскільки вона назвала ім'я обвинувачки свого сина в публікації в соціальних мережах. Перед цим суд заборонив ідентифіковувати жінку для її захисту.

У серпні Алвесу офіційно висунули звинувачення, а пізніше суд вирішив, що є достатньо доказів, аби відправити його до суду. 

  • Дані Алвес є одним із найбільш титулованих футболістів в історії, він грав за безліч найкращих клубів, включно з Барселоною та Парі Сен-Жермен.
  • Спортсмен зіграв понад 400 матчів за “Барселону”, вигравши шість чемпіонських титулів і три Ліги чемпіонів протягом двох періодів, а також входив до складу збірної Бразилії на чемпіонаті світу 2022 року.
  • Його останній клуб, мексиканський “Пумас УНАМ”, у січні 2023 року негайно розірвав контракт із бразильцем.
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