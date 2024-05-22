КМДА розповіла про режимі посиленої економії у системі зовнішнього освітлення столиці (архівне фото)

Система зовнішнього освітлення Києва і далі працює в режимі посиленої економії, що був запроваджений 17 травня.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що газорозрядні лампи і світлодіодні світильники працюють за особливим графіком з урахуванням часу доби. Це дозволяє суттєво скоротити споживання електроенергії в умовах дефіциту її генерації.

КМДА наголошує, що графік роботи ліхтарів залежить від світлового дня, та спрямований на якомога раціональніше використання освітлення.

Включення газорозрядних ламп (ртутних і натрієвих) відбуватиметься за графіком із таким режимом:

режим рівня освітленості 100 % – із моменту увімкнення ліхтарів до 23:00;

режим рівня освітленості 50 % – із 23:00 до часу вимкнення.

Включення світлодіодних світильників відбуватиметься за графіком із таким режимом:

30 % освітленості – під час включення;

50 % освітленості – через 30 хв після включення;

30 % освітленості – з 22:00 до 24:00;

20 % освітленості – з 00:00 до часу вимкнення.

Столична влада просить, у разі виявлення ліхтаря, який працює у світлий час доби, повідомляти про це за номером телефону: 095-420-24-10.