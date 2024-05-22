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КМДА розповіла про режимі посиленої економії у системі зовнішнього освітлення столиці

Графік роботи ліхтарів залежить від світлового дня.

КМДА розповіла про режимі посиленої економії у системі зовнішнього освітлення столиці
КМДА розповіла про режимі посиленої економії у системі зовнішнього освітлення столиці (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Система зовнішнього освітлення Києва і далі працює в режимі посиленої економії, що був запроваджений 17 травня.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що газорозрядні лампи і світлодіодні світильники працюють за особливим графіком з урахуванням часу доби. Це дозволяє суттєво скоротити споживання електроенергії в умовах дефіциту її генерації.

КМДА наголошує, що графік роботи ліхтарів залежить від світлового дня, та спрямований на якомога раціональніше використання освітлення.

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Включення газорозрядних ламп (ртутних і натрієвих) відбуватиметься за графіком із таким режимом:

  • режим рівня освітленості 100 % – із моменту увімкнення ліхтарів до 23:00;
  • режим рівня освітленості 50 % – із 23:00 до часу вимкнення.

Включення світлодіодних світильників відбуватиметься за графіком із таким режимом:

  • 30 % освітленості – під час включення;
  • 50 % освітленості – через 30 хв після включення;
  • 30 % освітленості – з 22:00 до 24:00;
  • 20 % освітленості – з 00:00 до часу вимкнення.

Столична влада просить, у разі виявлення ліхтаря, який працює у світлий час доби, повідомляти про це за номером телефону: 095-420-24-10.

  • У Києві задля економії електроенергії знизять яскравість вуличних ліхтарів, щоб економити електроенергію. Проте повністю вечірнє освітлення не вимикатимуть. Також вимкнення оминуть побутових споживачів.
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