КМДА розповіла про режимі посиленої економії у системі зовнішнього освітлення столиці

Система зовнішнього освітлення Києва і далі працює в режимі посиленої економії, що був запроваджений 17 травня.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Зазначається, що газорозрядні лампи і світлодіодні світильники працюють за особливим графіком з урахуванням часу доби. Це дозволяє суттєво скоротити споживання електроенергії в умовах дефіциту її генерації.
КМДА наголошує, що графік роботи ліхтарів залежить від світлового дня, та спрямований на якомога раціональніше використання освітлення.
Включення газорозрядних ламп (ртутних і натрієвих) відбуватиметься за графіком із таким режимом:
- режим рівня освітленості 100 % – із моменту увімкнення ліхтарів до 23:00;
- режим рівня освітленості 50 % – із 23:00 до часу вимкнення.
Включення світлодіодних світильників відбуватиметься за графіком із таким режимом:
- 30 % освітленості – під час включення;
- 50 % освітленості – через 30 хв після включення;
- 30 % освітленості – з 22:00 до 24:00;
- 20 % освітленості – з 00:00 до часу вимкнення.
Столична влада просить, у разі виявлення ліхтаря, який працює у світлий час доби, повідомляти про це за номером телефону: 095-420-24-10.
- У Києві задля економії електроенергії знизять яскравість вуличних ліхтарів, щоб економити електроенергію. Проте повністю вечірнє освітлення не вимикатимуть. Також вимкнення оминуть побутових споживачів.