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На Київщині вилучили бойову частину ракети Х-101

Бойову частину ракети вилучили у Вишгородському районі.

На Київщині вилучили бойову частину ракети Х-101
На Київщині вилучили бойову частину ракети Х-101
Фото: Пресслужба ДСНС

Піротехніки ДСНС вилучили бойову частину ракети Х-101 у Київській області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Сьогодні сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили бойову частину ракети X-101 у Вишгородському районі. Тепер вона не становить загрози для місцевих мешканців”, - повідомили в ДСНС.

Громадян закликали завжди реагувати на сигнали повітряної тривоги і прямувати в укриття.

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Також не слід фільмувати роботу ППО. 

Не можна підходити до уламків ракет та повідомляйте 101 у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

  • У Дніпропетровській області вибухотехніки поліції знешкодили збиту російську ракету, бойова частина якої не здетонувала. Керовану авіаційну ракету виявили на території Криворізького району.
  • 5 січня сапери ДСНС у Києві знешкодили бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кинджал".
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