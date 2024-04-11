На Київщині вилучили бойову частину ракети Х-101

Піротехніки ДСНС вилучили бойову частину ракети Х-101 у Київській області.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“Сьогодні сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили бойову частину ракети X-101 у Вишгородському районі. Тепер вона не становить загрози для місцевих мешканців”, - повідомили в ДСНС.
Громадян закликали завжди реагувати на сигнали повітряної тривоги і прямувати в укриття.
Також не слід фільмувати роботу ППО.
Не можна підходити до уламків ракет та повідомляйте 101 у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.
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