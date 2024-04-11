В Києві зафіксували чергові температурні рекорди

Середньодобова температура повітря у столиці перевищила кліматичну норму на 12,1°С.

Вчора, 10 квітня, у Києві були зафіксовані три температурних рекорди.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського.

Зокрема, мінімальна температура повітря у столиці виявилась найтеплішою для цього дня. Вона не опустилася нижче 14,1°С, таким чином попереднє рекордне значення 2016 року перевищено на 1,3°С.

Крім того, максимальна температура повітря досягла 26,0°С. Це на 1,9°С вище попереднього рекордного показника 1973 року.

Середньодобова температура повітря у столиці виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня. Вона склала 20,6°С, це перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 2,9°С, а кліматичну норму – на 12,1°С.