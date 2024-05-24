Одягнув кітель української армії та здався: у полон до прикордонників потрапив окупант

Один із ворожих "штурмовиків" вирішив здатися на Донеччині.

На Донеччині під час нічного штурму один із окупантів одягнув кітель української армії, щоб здатися у полон.

Про це повідомили у ДПСУ.

"Під час нічних штурмів загарбники малою групою намагалися зайти на наші позиції на Донеччині. Успішно нанесеним вогневим ураженням бійці бригади «Помста» змусили противника відступити", – йдеться у повідомленні.

Один зі ворожих "штурмовиків" вирішив здатися у полон.

Як повідомили прикордонники, для цього він одягнув кітель української армії, який нібито знайшов під час руху до позицій прикордонників. Полоненого передали правоохоронним органам.