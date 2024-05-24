Одягнув кітель української армії та здався: у полон до прикордонників потрапив окупант

На Донеччині під час нічного штурму один із окупантів одягнув кітель української армії, щоб здатися у полон.
Про це повідомили у ДПСУ.
"Під час нічних штурмів загарбники малою групою намагалися зайти на наші позиції на Донеччині. Успішно нанесеним вогневим ураженням бійці бригади «Помста» змусили противника відступити", – йдеться у повідомленні.
Один зі ворожих "штурмовиків" вирішив здатися у полон.
Як повідомили прикордонники, для цього він одягнув кітель української армії, який нібито знайшов під час руху до позицій прикордонників. Полоненого передали правоохоронним органам.
- Нещодавно мобілізований до армії Росії житель Луганщини здався в полон прикордонникам. Чоловік подолав шлях у кілька кілометрів, переховуючись від дрона, але випадково вийшов на позиції ЗСУ.
- Тим часом Україна планує відкрити ще один табір для російських військовополонених.