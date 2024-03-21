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Міноборони повернуло у свою власність 740 гектарів полігону на Дніпропетровщині

Депутати однієї з громад 24 лютого 2022 року незаконно вилучили ці землі і забрали у комунальну власність.

Міноборони повернуло у свою власність 740 гектарів полігону на Дніпропетровщині
Навчання на полігоні
Фото: РНБО

Міністерство оборони України з Офісом протидії рейдерству повернули собі у власність 740 гектарів земель полігону, розташованих у Дніпропетровської області. 

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Цю землю депутати однієї з громад незаконно забрали у комунальну власність 24 лютого 2022 року.

Рішення про реєстрацію цієї землі за сторонніми особами в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно буде скасовано. Тепер вказану ділянку використовуватимуть за призначенням. 

Державний секретар Міноборони Людмила Дараган повідомила, що всі зібрані матеріали справи скерують до правоохоронних органів, аби притягнути винних осіб до відповідальності.

Торік відомство скасувало державну реєстрацію за сторонніми особами 58 земельних ділянок загальною площею 2380 гектарів і повернуло у свою власність понад 30 тисяч квадратних метрів нерухомості. 

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