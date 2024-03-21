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У Харкові більше доби гасили пожежу після ракетного обстрілу росіян

На місці продовжуються аварійно-пошукові роботи.

У Харкові більше доби гасили пожежу після ракетного обстрілу росіян
Фото: ДСНС

У Харкові ліквідували пожежу, спричинену ракетною атакою росіян по виробничо-офісній будівлі у середу, 20 березня.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Площа займання, яке виникло через ворожий удар по цивільному виробничому підприємству міста, становила близько 10 тис. кв. м. Наразі пожежу ліквідовано", - ідеться у повідомленні.

На місці продовжуються аварійно-пошукові роботи.

  • Учора близько 13:00 російська ракета влучила у виробничо-офісну будівлю в Харкові, де розміщувалися типографія, меблевий і лакофарбовий цехи. Після удару виникла пожежа.
  • Загинуло п’ятеро людей, п’ятеро осіб вважаються зниклими безвісти, дев’ятеро дістали поранення. На момент атаки в будівлі перебувало 65 людей.
  • За даними начальника обласної поліції Володимира Тимошка, загарбники застосували протикорабельну ракету Х-35.
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