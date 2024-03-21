У Харкові ліквідували пожежу, спричинену ракетною атакою росіян по виробничо-офісній будівлі у середу, 20 березня.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Площа займання, яке виникло через ворожий удар по цивільному виробничому підприємству міста, становила близько 10 тис. кв. м. Наразі пожежу ліквідовано", - ідеться у повідомленні.

На місці продовжуються аварійно-пошукові роботи.