У Харкові ліквідували пожежу, спричинену ракетною атакою росіян по виробничо-офісній будівлі у середу, 20 березня.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Площа займання, яке виникло через ворожий удар по цивільному виробничому підприємству міста, становила близько 10 тис. кв. м. Наразі пожежу ліквідовано", - ідеться у повідомленні.
На місці продовжуються аварійно-пошукові роботи.
- Учора близько 13:00 російська ракета влучила у виробничо-офісну будівлю в Харкові, де розміщувалися типографія, меблевий і лакофарбовий цехи. Після удару виникла пожежа.
- Загинуло п’ятеро людей, п’ятеро осіб вважаються зниклими безвісти, дев’ятеро дістали поранення. На момент атаки в будівлі перебувало 65 людей.
- За даними начальника обласної поліції Володимира Тимошка, загарбники застосували протикорабельну ракету Х-35.