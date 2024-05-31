У травні ППО Сухопутних військ знищила 218 російських безпілотників

Крім того, підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти із використанням РЕБ значну кількість тактичних БпЛА росіян - зокрема FPV-дронів.

Всього у травні ППО Сухопутних військ знищила 218 російських БпЛА :

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

У травні ППО Сухопутних військ знищила більше 200 засобів повітряної розвідки та нападу росіян.

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