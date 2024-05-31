У травні ППО Сухопутних військ знищила 218 російських безпілотників

У травні ППО Сухопутних військ знищила більше 200 засобів повітряної розвідки та нападу росіян.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ.
Всього у травні ППО Сухопутних військ знищила 218 російських БпЛА:
- БпЛА “Shahed-131/136” – 66 од.;
- БпЛА “Zala” – 37 од.;
- БпЛА “Supercam” – 6 од.;
- БпЛА “Ланцет” – 86 од.;
- БпЛА “Орлан-10” – 16 од.;
- БпЛА Привіт 82 – 6 од.
- інші БпЛА – 1 од.
Крім того, підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти із використанням РЕБ значну кількість тактичних БпЛА росіян - зокрема FPV-дронів.
- За даними британської розвідки, у травні середні втрати російського особового складу були найвищими з початку війни.