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У травні ППО Сухопутних військ знищила 218 російських безпілотників

Серд знищених БпЛА найбільше “Ланцетів”.

У травні ППО Сухопутних військ знищила 218 російських безпілотників
Мобільна бригада ППО на Київщині (ілюстративне фото)
Фото: Макс Требухов

У травні ППО Сухопутних військ знищила більше 200 засобів повітряної розвідки та нападу росіян. 

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Всього у травні ППО Сухопутних військ знищила 218 російських БпЛА:

  • БпЛА “Shahed-131/136” – 66 од.;
  • БпЛА “Zala” – 37 од.;
  • БпЛА “Supercam” – 6 од.;
  • БпЛА “Ланцет” – 86 од.;
  • БпЛА “Орлан-10” – 16 од.;
  • БпЛА Привіт 82 – 6 од.
  • інші БпЛА – 1 од.

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Крім того, підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти із використанням РЕБ значну кількість тактичних БпЛА росіян - зокрема FPV-дронів.

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