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На Сумщині вранці ворог із застосуванням FPV-дрона атакував соціальний автобус, є поранені (оновлено)

Поранення отримали 62-річний чоловік, жінки 51 та 53 років.

На Сумщині вранці ворог із застосуванням FPV-дрона атакував соціальний автобус, є поранені (оновлено)
Фото: Офіс Генпрокурора

Сьогодні, 14 червня, зранку росіяни, застосувавши FPV-дрон, обстріляли соціальний автобус у Есманській громаді Шосткинського району. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

В автобусі перебувало понад 20 людей. Попередньо, троє жінок отримали поранення, різного ступеня тяжкості. Постраждалим надано медичну допомогу.

Всіх пасажирів автобуса евакуйовано. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Оновлено. За даними прокуратури, 14 червня 2024 року близько 8-ї ранку окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, атакували соціальний автобус, який рухався на території Есманьської громади Шосткинського району. За попередніми даними, ворог використав FPV-дрон.

У транспортному засобі перебував водій та 19 пасажирів. Троє отримали поранення: 62-річний чоловік, жінки 51 та 53 років.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

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