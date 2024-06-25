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Росіяни облаштували військову базу в порту тимчасово окупованого Маріуполя

Також маріупольський спротив виявив біля будинків мирних жителів велику логістичну базу загарбників.

Росіяни облаштували військову базу в порту тимчасово окупованого Маріуполя
Фото: Маріупольська міська рада

У морському порту тимчасово окупованого Маріуполя росіяни облаштували військову базу. З'явилися супутникові знімки.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Російські військові використовують колишню автобазу Маріупольського торгового порту на вул. Флотській для постійного базування.

Відомо, що раніше маріупольські партизани виявили велику логістичну базу загарбників по вулиці Таганрозька, 60. При цьому база розташовується біля будинків мирних жителів, бо загарбники цілеспрямовано прикриваються мирними українцями.

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