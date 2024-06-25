Росіяни облаштували військову базу в порту тимчасово окупованого Маріуполя

У морському порту тимчасово окупованого Маріуполя росіяни облаштували військову базу. З'явилися супутникові знімки.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Російські військові використовують колишню автобазу Маріупольського торгового порту на вул. Флотській для постійного базування.

Відомо, що раніше маріупольські партизани виявили велику логістичну базу загарбників по вулиці Таганрозька, 60. При цьому база розташовується біля будинків мирних жителів, бо загарбники цілеспрямовано прикриваються мирними українцями.