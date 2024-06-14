Стала відома дата розгляду справи про заборону партії "Наш край"

Суд призначив дату розгляду справи за позовом Міністерства юстиції щодо заборони політичної партії "Наш край".

Про це йдеться у повідомленні міністерства.

"Розгляд справи № П/857/6/24 за позовом Міністерства юстиції до політичної партії «НАШ КРАЙ», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача – Служба безпеки України, про заборону діяльності політичної партії призначено на 19.06.2024", – зазначено у повідомленні.

Слухання відбудеться о 14:00 у приміщенні Восьмого апеляційного адміністративного суду Львова за адресою вул. Саксаганського, 13.

Розглядатимуть справу у залі судового засідання № 4.

Головуючим суддею є Гуляк Василь Васильович.

"У відповідності до ч. 2 ст. 313 КАС України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи", – йдеться у повістці.

На початку червня Восьмий апеляційний адміністративний суд за позовом міністерства юстиції заблокував рух коштів на рахунках партії "Наш край".

Що відомо про партію "Наш край"