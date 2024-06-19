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Прокурори розслідують 28 справ про вбивство росіянами 62 українських військовополонених

Чотирьом особам повідомлено про підозру у цих провадженнях. 

Українські прокурори розслідують 28 кримінальних проваджень щодо вбивств російськими окупантами українських військовополонених.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін, передає Укрінформ.

"На сьогодні ми розслідуємо 28 кримінальних проваджень за фактом убивства російськими військами 62 українських військовополонених”, - розповів Костін. 

Він додав, що чотирьом особам повідомлено про підозру у цих провадженнях. 

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Щодо двох осіб завершено розслідування, обвинувальні акти скеровані до суду. Одну особу засуджено.

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