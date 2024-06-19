Прокурори розслідують 28 справ про вбивство росіянами 62 українських військовополонених

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала з 1 грудня 2023 по 29 лютого 2024-го страти окупантами 32-ох українських військовополонених. Зазначається, що ці 32 страти були задокументовані у 12 окремих випадках. Це значно більше, ніж за будь-який з попередніх періодів.