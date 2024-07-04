Завтра графіки відключень світла діятимуть упродовж доби (оновлено)

З 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги, у решту годин – три.

У п'ятницю, 5 липня, за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: нагадуємо, що може застосовуватись світло-сіра зона відключень. Детальніше про категорії відключень у графіках можна прочитати за посиланням", - йдеться в повідомленні.

В Укренерго уточнили, що з 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде

Раніше в Укренерго спростували розповсюджені у соціальних мережах попередження про те, що нібито в Україні із завтрашнього дня буде "тотальний блекаут", і країна переходить на "зональні відключення".