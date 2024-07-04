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Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку Сили оборони відбили 18 атак росіян, шість боїв ще тривають

Загалом на фронті уже зафіксували 80 бойових зіткнень.

Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку Сили оборони відбили 18 атак росіян, шість боїв ще тривають
Українська армія

Станом на 16.00 4 липня уже зафіксували 80 бойових зіткнень на фронті. Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від артилерійських обстрілів з території РФ. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Сновськ, Клюси, Порозок, Олександрівка, Грем’яч, Карповичі, Бранцівка, Тур’я, Прогрес, Блешня, Єліне. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні, зі сторони Бєлгорода та Шебекіного (РФ) терористи завдали трьох ударів, зокрема, скинули чотири КАБи. Цілили у райони населених пунктів Липці, Вовчанські Хутори та Охримівка.

Крім цього, на Харківському напрямку російські окупанти 10 разів здійснили штурм оборонних рубежів в районі Глибокого, Вовчанська та Липців. Наразі тривають три бойових зіткнення. Ситуація залишається під контролем наших військ. 

На Куп’янському противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районі Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки. Два боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону. 

На Лиманському за день загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Макіївки, Греківки та Тернів. Шість боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще одне - триває. 

Ворог продовжує шукати слабкі місця в українській обороні на Сіверському напрямку. Поблизу населених пунктів Кліщіївка та Виїмка оборонцями української землі відбито три атаки противника. Ще одне бойове зіткнення не завершилося. Ситуація контрольована.

На Краматорському окупанти здійснили дев’ять штурмів позицій нашого війська поблизу Калинівки, Григорівки та Кліщіївки. Шість боїв досі тривають.

На Торецькому відбулося дев’ять ворожих атак у районі Північного, Торецька та Нью-Йорка. Українські воїни відбили п’ять атак противника, ще чотири бойових зіткнення продовжуються. 

На Покровському - найбільша кількість боїв. З початку доби окупанти здійснили вже 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Прогресу, Лозуватського, Євгенівки, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, шість боїв – ще тривають. Втрати ворога уточнюють.

Продовжуються бої поблизу Красногорівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі наразі тривають дві атаки окупаційної армії, а дві вже завершились. Поблизу Парасковіївки українські захисники успішно відбили ще один ворожий штурм.

На Времівському були чотири ворожі спроби просунутись уперед неподалік Водяного та Макарівки. Один бій триває. 

На Оріхівському підрозділи наших військ відбили два штурми росіян. Тут окупанти зазнали невдачі у районах Вербового та Роботиного. 

На Придніпровському ворог, двічі безуспішно атакував наших оборонців поблизу Кринок. Райони населених пунктів Даріївка, Тягинка та Одрадокам’янка зазнали удару вісьмома КАБами.

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