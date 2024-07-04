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Товариство Червоного Хреста в Києві виявило нестачу гумдопомоги на 3,6 млн гривень

Ексголові організації та колишньому волонтеру повідомлено про підозри.

Товариство Червоного Хреста в Києві виявило нестачу гумдопомоги на 3,6 млн гривень
Ілюстративне фото
Фото: minre.gov.ua

Повідомлено про підозру колишній голові Печерської районної організації київського Товариства Червоного Хреста України за фактом привласнення гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Колишньому волонтеру організації повідомлено про підозру у шахрайстві, підробленні та збуті посвідчень волонтера, незаконному використанні символіки Червоного Хреста та незаконному зберігання амфетаміну. 

Про факти можливого привласнення гуманітарної допомоги стало відомо від працівників Київської міської організації Червоного Хреста, які виявили нестачу гуманітарної допомоги на 3,6 млн гривень і звернулись до правоохоронних органів по допомогу.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що ексголова Печерської районної організації Червоного хреста, зловживаючи службовим становищем, привласнила гуманітарну допомогу на суму майже 3,6 млн гривень. Зокрема, зникли продуктові набори, постільна білизна, ковдри, матраци, інвалідні візки, бинти, гумові рукавички, шприці. Також з’ясувалось, що колишній волонтер цієї організації, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, продавав підроблені посвідчення волонтерів Червоного Хреста. Також чоловік незаконно використовував символіку організації на власному автомобілі", - йдеться в повідомленні. 

Під час обшуків за місцем проживання жінки, офісу та автомобіля виявлено та вилучено гуманітарну допомогу на суму понад 1 млн гривень. 

У колишнього волонтера під час обшуку також вилучено амфетамін, документи, які підтверджують незаконну видачу понад 150 підроблених посвідчень, а також підроблені посвідчення волонтерів, які ще могли бути комусь видані. Крім того, колишній волонтер організації незаконно використовував символіку Червоного Хреста на власному автомобілі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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