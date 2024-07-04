Через російський обстріл Руської Лозової на Харківщині загинула жителька (доповнено)

Ще одна людина поранена.

Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Руській Лозовій на Харківщині.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У результаті загинула жінка. Крім того, ще один цивільний отримав поранення.

Доповнення. Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов зазначив, що авіабомбу ворог скинув людям у город.

"Подружжя господарів якраз поралося поблизу місця влучання. У жінки не було навіть шансів вижити, її чоловік отримав поранення", - додав Болвінов.

За його словами, цій родині багато разів пропонували евакуацію, але вони відмовлялися.