Через російський обстріл Руської Лозової на Харківщині загинула жителька (доповнено)

Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Руській Лозовій на Харківщині.
Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
У результаті загинула жінка. Крім того, ще один цивільний отримав поранення.
Доповнення. Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов зазначив, що авіабомбу ворог скинув людям у город.
"Подружжя господарів якраз поралося поблизу місця влучання. У жінки не було навіть шансів вижити, її чоловік отримав поранення", - додав Болвінов.
За його словами, цій родині багато разів пропонували евакуацію, але вони відмовлялися.
- У ніч на 4 липня окупанти атакували Куп'янський та Харківський райони Харківської області. Через обстріли постраждало троє людей. За добу ворог вдарив по області 36 КАБами.