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Через російські обстріли Донеччини одна людина загинула, половина поранених - неповнолітні

Всі потерпілі - у лікарні.

Через російські обстріли Донеччини одна людина загинула, половина поранених - неповнолітні
Обстріли Донеччини 4 липня 2024 року
Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські окупанти обстріляли Новогродівську громаду на Донеччині.

Як повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, у результаті одна людина загинула, вісім поранені.

"У селі Завітне росіяни вбили дроном 55-річну жінку. Новогродівка зазнала двох ударів: спершу росіяни поцілили FPV-дроном у двоповерхівку, а трохи згодом обстріляли середмістя з Ураганів. Серед поранених — 4 дитини. Всі постраждалі доправлені до лікарні", - зазначив голова ОВА.

Також пошкоджені три багатоповерхівки, дві адміністративні будівлі і кав'ярня.

Згодом обласна прокуратура повідомила, що кількість поранених сягнула 10 осіб. Із них 5 - діти.

Спочатку о 16:30 росіяни допомогою FPV-дрону обстріляли двоповерховий житловий будинок у Новогродівці. Внаслідок влучання боєприпасу отримала поранення подружня пара. Через годину ворог завдав повторного удару по населеному пункту. Цього разу використав РСЗВ "Ураган". Травмовані юнаків 18 й 20 років, троє 17-річних хлопців та двоє дівчат 14 років.

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