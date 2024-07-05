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На честь Героя України Олега Бабія у Львові назвуть сквер

Сквер імені Героя України, розвідника Олега Бабія з’явиться у львівському районі Сихів.

На честь Героя України Олега Бабія у Львові назвуть сквер
Фото: ГУР

На честь Героя України Олега Бабія у Львові назвуть сквер. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. 

Сквер імені Героя України, розвідника Олега Бабія з’явиться у львівському районі Сихів. Відповідне рішення ухвалили депутати Львівської міської ради 4 липня 2024 року. 

Олег Бабій – офіцер ГУР МО України, який здійснив 9 успішних виходів у глибокий тил противника. Спланував та координував 12 вдалих спецоперацій із залученням представників руху опору на тимчасово окупованих територіях України. 

Завдяки успішній розвідувальній роботі Олега Бабія під час повномасштабної війни було виявлено понад 70 стратегічних військових об’єктів держави-агресора на захоплених московитами землях. 

Фото: ГУР

У серпні 2023 року група Олега Бабія подолала 600 кілометрів пішки, щоб знешкодити на території противника три стратегічні бомбардувальник Ту-22М3: один знищили повністю, два пошкодили та вивели з ладу. 

На зворотньому шляху група розвідників зіткнулась з ворогом. 33-річний підполковник ГУР МО України Олег Бабій прикрив відхід своїх підлеглих та загинув у бою з російськими загарбниками. 

Нагороджений Золотою Зіркою Героя України та військовим званням полковника (посмертно). 

Олег Бабій ― випускник Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного у Львові. У розвідника залишилась дружина та двоє дітей.

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