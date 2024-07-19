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Внаслідок підпалу у багатоповерхівці у Ніцці загинуло 7 людей, серед них четверо дітей

У мерії натякнули, що люди стали жертвами місцевої війни за територію між наркогрупування.

Внаслідок підпалу у багатоповерхівці у Ніцці загинуло 7 людей, серед них четверо дітей
Фото: EPA/UPG

Внаслідок підпалу в місті Ніцца на південному сході Франції загинули семеро людей, зокрема троє дітей і підліток.

Про це пише Німецька хвиля.

Пожежа, яку поліція вважає підпалом, охопила квартиру на верхньому поверсі багатоквартирного будинку у Мулені ‒ західному передмісті Ніцци.

Пізніше міський прокурор Демієн Мартінеллі заявив, що слідчі шукають "кримінальну" причину пожежі.

“На тлі перших доказів я відкрив розслідування актів підпалу, що призвели до смерті”, ‒ сказав він журналістам.

Перший заступник мера Ніцци Ентоні Борре сподівається на “рішучу реакцію” влади після завершення розслідування, назвавши інцидент “варварським”.

“На кадрах чітко видно, як люди в капюшонах розливають бензин на сходовій клітці”, ‒ сказав мер Ніцци Крістіан Естрозі.

Він висловив свої співчуття “сім’ї, яка стала невинною жертвою війни, в якій вони не брали участі”, маючи на увазі місцеву війну за територію між наркогрупування.

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