CNN: Трамп сьогодні поговорить із Зеленським телефоном

Кандидат у президенти США Дональд Трамп проведе з українським президентом Володимиром Зеленським телефонну розмову. Вона повинна відбутися у п'ятницю, повідомили два джерела CNN.

Це буде першою бесідою політиків після завершення каденції Трампа. Один зі співрозмовників журналістів підкреслив, що розклад часто змінюється.

Раніше вже обговорювали найкращий час для дзвінка між кандидатом від республіканців та Зеленським.

Трамп і війна в Україні

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що здатний буквально за добу закінчити війну Росії проти України, але не пояснював, як. Володимир Зеленський говорив, що готовий вислухати його пропозиції, але якщо ідея в тому, щоб здати території, то вона "примітивна".

Торік Зеленський говорив, що Трампу треба дати можливість показати, які кроки його мирної формули. На запитання про те, чи хотів би президент України сісти і поговорити з Трампом, Зеленський відповів ствердно. Він також сказав, що готовий обговорити з експрезидентом США його мирний план, але здати Крим і Донбас – це не план.

У січні 2024 український президент публічно запросив Трампа до України. Також він повторив запрошення в лютому, коли, окрім Трампа, покликав і Байдена подивитися, що означає війна.

Навесні американська газета писала, що колишній президент США Дональд Трамп приватно заявив, що міг би завершити війну Росії, тиснучи на Київ, аби Україна віддала частину територій. Пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну віддати окупований Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей.

У розмові з BBC Зеленський визнав, що з Трампом в разі його обрання президентом буде складно працювати, але Україна це вміє.

Дональд Трамп заявляв про спроможність закінчити війну не лише в Україні, а й у Смузі Гази, та звинувачував у їхніх початках свого опонента Джо Байдена.