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Мережко: Україна розвиватиме відносини з новим президентом США незалежно від того, хто ним стане

Головним є збереження двопартійної підтримки. 

Мережко: Україна розвиватиме відносини з новим президентом США незалежно від того, хто ним стане
Фото: Апарат Верховної Ради України

Україна розвиватиме відносини з США незалежно від того, представник якої партії здобуде перемогу на президентських виборах. Про це в коментарі журналістам у кулуарах парламенту повідомив голова комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

Для України найважливішим є збереження двопартійної підтримки, яка є зараз. Важливо, щоб новий президент продовжував політику військово-технічної, економічної підтримки України.

"Ми не знаємо, хто переможе, і в цьому, на мою думку, перевага демократії. Якоїсь загрози я зараз не бачу, треба почекати, хто стане президентом, і це займе певний час, щоб напрацювати зовнішньо-політичну доктрину", – сказав Мережко. 

Він додав, що підтримувати відносини треба з обома кандидатами.

"Вважаю, що треба мати діалог з обома кандидатами, намагатися просувати свої інтереси, тому що вони збігаються з національними інтересами Сполучених Штатів", – сказав парламентар. 

  • Джо Байден минулого тижня оголосив про рішення не балотуватися на новий президентський термін і висловив підтримку Камалі Гарріс – своїй віцепрезидентці. Ймовірно, саме її Демократична партія в серпні офіційно висуне кандидатом. Від Республіканської партії балотуватиметься Дональд Трамп. Більше на цю тему – в матеріалі "Байден відступив. З Дональдом Трампом битиметься Камала Гарріс".
  • Президент Володимир Зеленський, коментуючи можливість перемоги Трампа, сказав, що з ним працювати буде важко. Минулого тижня Трамп і Зеленський провели першу з 2021 року телефонну розмову, в якій домовилися особисто зустрітися і обговорити мир. 
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