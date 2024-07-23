Мережко: Україна розвиватиме відносини з новим президентом США незалежно від того, хто ним стане

Україна розвиватиме відносини з США незалежно від того, представник якої партії здобуде перемогу на президентських виборах. Про це в коментарі журналістам у кулуарах парламенту повідомив голова комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.
Для України найважливішим є збереження двопартійної підтримки, яка є зараз. Важливо, щоб новий президент продовжував політику військово-технічної, економічної підтримки України.
"Ми не знаємо, хто переможе, і в цьому, на мою думку, перевага демократії. Якоїсь загрози я зараз не бачу, треба почекати, хто стане президентом, і це займе певний час, щоб напрацювати зовнішньо-політичну доктрину", – сказав Мережко.
Він додав, що підтримувати відносини треба з обома кандидатами.
"Вважаю, що треба мати діалог з обома кандидатами, намагатися просувати свої інтереси, тому що вони збігаються з національними інтересами Сполучених Штатів", – сказав парламентар.
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