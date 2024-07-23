Хакери атакували ІТ-систему міжнародного аеропорту в Хорватії

Зловмисники закликали до переговорів, але влада Хорватії не захотіла виконувати їхні вимоги.

Хакери атакували ІТ-систему міжнародного аеропорту Спліт у Хорватії, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Через це низку рейсів або скасували, або ж затримали. Інцидент трапився увечері 22 липня. Пасажири були змушені провести ніч в аеропорту.

Наразі ІТ-система летовища відновлюється, повідомив міністр транспорту Хорватії Олег Буткович. Персонал керує аеропортом у ручному режимі.

За словами Бутковича, хакери, причетні до атаки, закликали до переговорів, але влада Хорватії відмовилася виконувати їхні вимоги.

Тим часом адміністрація Спліта заявила, що вранці у вівторок "значних затримок" в обслуговуванні пасажирів уже не було, летовище працює з авіакомпаніями для вирішення логістичних проблем.

Аеропорт у Спліті - третій за величиною у Хорватії. Наприклад, торік він обслужив близько 3,5 мільйона пасажирів. Більшість із них - туристи, що прямували на Адріатичне узбережжя Хорватії.