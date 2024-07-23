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Байден підтвердив відставку директора Секретної служби США

Президент США подякував Кімберлі Чітл за роботу в Секретній службі.

Байден підтвердив відставку директора Секретної служби США
Кімберлі Чітл
Фото: EPA/UPG

Президент Джо Байден підтвердив відставку директорки Секретної служби США Кімберлі Чітл після того, як на передвиборчому мітингу було поранено кандидата в президенти Дональда Трампа.

Про це президент США написав у мережі "Х".

"Незалежне розслідування подій 13 липня, триває, і я з нетерпінням чекаю на оцінку його висновків. Ми всі знаємо, що те, що сталося того дня, ніколи не повинно повторитися. Надалі я бажаю Кім всього найкращого і планую незабаром призначити нового директора", – йдеться у заяві Джо Байдена.

Байден також подякував Чітл за роботу на державній службі.

"Ми особливо вдячні їй (Кімберлі Чітл, - ред.) за те, що вона відповіла на заклик очолити Секретну службу під час мого правління, і вдячні за її служіння нашій родині", – написав Президент.

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