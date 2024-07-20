Південна Корея на кордоні із КНДР увімкнула трансляцію антипхеньянських програм

Збройні сили Південної Кореї в суботу на кордоні із КНДР через гучномовці увімкнули трансляцію антипхеньянських програм у відповідь на неодноразові запуски ПІвнічною Кореєю повітряних куль зі сміттям через кордон.
Про це пише Yonhap.
Ці трансляції почалися тривали від 6 ранку.
Збройні сили Південної Кореї попередили, що можуть збільшити кількість гучномовців і перейти до повномасштабного мовлення, якщо Північна Корея влаштує подальші провокації, включаючи відправку повітряних куль зі сміттям через кордон.
Перший цикл трансляцій йшов через гучномовці, які встановлені поблизу західної ділянки укріпленого кордону, і тривав приблизно 10 годин. У п'ятницю трансляції також лунали.
- У червні Південна Корея вже робила подібні трансляції вперше за шість років.
- З кінця травня Північна Корея за вісім разів всього запустила понад 2000 повітряних куль зі сміттям як відповідь на розсилку антипхеньянських листівок.
- Минулого місяця Південна Корея увімкнула трансляцію через гучномовець після того, як вона повністю призупинила міжкорейську угоду про зниження військової напруженості 2018 року у відповідь на масову відправку Північною Кореєю повітряних куль зі сміттям.
- Угода забороняла артилерійські навчання з бойовою стрільбою поблизу кордону та інші дії, які вважаються ворожими один проти одного.
- Раніше цього тижня Кім Йо Чон, сестра лідера Північної Кореї, пригрозила, що Південна Корея зіткнеться з "жахливими та дорогими" наслідками, якщо дозволить північнокорейським перебіжчикам продовжувати розсилати листівки з критикою Північної Кореї.