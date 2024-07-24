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У Москві підірвали автомобіль військового чиновника, чоловіку відірвало ступні

Слідком РФ порушив кримінальну справу.

У Москві підірвали автомобіль військового чиновника, чоловіку відірвало ступні
​Заступник начальника ПДРЦ в/ч 33790 Андрій Торгашов
Фото: росЗМІ

Сьогодні вранці на півночі Москви біля житлового будинку на Синявинській вулиці підірвали автомобіль Toyota Land Cruiser, що належить заступнику начальника передавального радіоцентру військової частини супутникового зв'язку Андрію Торгашову.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За попередніми даними, постраждав чоловік - у нього відірвало ступні. Також повідомлялося про жінку, яка дістала осколкові поранення, їх госпіталізували.

Силовики вже заявили, що одна з версій вибуху - "замах, пов'язаний з професійною діяльністю". Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу.

Момент вибуху потрапив на відео.

ЗМІ також публікують фото з місця події.

Пізніше деякі росЗМІ повідомили, що дружина Торгашова нібито заявила, що в машині постраждала інша людина.

Пропагандисти  RT стверджують, що поговорили із самим Торгашовим, і він нібито розповів, що в момент вибуху був на роботі. Кремлівський канал опублікував аудіо, як стверджується, розмови з Торгашовим, проте підтверджень, що на записі каже саме він, немає.

На дзвінки видання ASTRA, яке теж хотіло перевірити інформацію, Торгашов не відповів.

У квітні в Москві підірвали машину ексспівробітника СБУ Василя Прозорова, який перейшов на бік ворога. Зрадник вижив, але теж отримав поранення ніг.

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