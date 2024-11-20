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На Буковині поліція викрила виробника неякісного палива і вилучила "товару" на 20 млн грн

Зловмисники збували за готівку фальсифікат підприємцям, а ті продавали його на території трьох областей. 

На Буковині поліція викрила виробника неякісного палива і вилучила "товару" на 20 млн грн
На Буковині поліція викрила виробника неякісного палива
Фото: Нацполіція

На Буковині правоохоронці викрили масштабну схему виготовлення й реалізації низькоякісного пального на території кількох областей.

Як повідомили у Нацполіції, вдалося встановити не лише канали збуту товару, але й спосіб виготовлення та місця зберігання цього пального. 

Підпільні виробники діяли у змові зі службовими особами кількох підприємств зі сфери торгівлі нафтопродуктами. Така тісна "співпраця" дозволяла ділкам налагодили збут фальсифікату під виглядом якісного пального через низку автозаправних станцій на території Чернівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей. З метою маскування й легалізації злочинної діяльності зловмисники вносили до фінансової звітності недостовірні дані.

Фальсифіковане пальне збували на заправках у трьох областях
Фото: БЕБ
Фальсифіковане пальне збували на заправках у трьох областях

Також вони занижували якість пального: для штучного збільшення об’єму, а отже й значно вищого прибутку, до бензину марки А-95 зловмисники додавали різні суміші, зокрема газовий конденсат. Процедура змішування відбувалася у резервуарах автоцистерн вантажних автомобілів, куди для збільшення октанового числа додавали різні присадки невідомого походження.

На Буковині викрили підпільного виробника пального
Фото: Нацполіція
На Буковині викрили підпільного виробника пального

За результатами проведеної експертизи встановлено, що паливно-мастильні матеріали, які фігуранти продавали підприємцям за готівку, не відповідають державним нормам та наближені до екологічних стандартів низької якості Євро 3 та Євро 4, які заборонені для використання законодавством України.

Правоохоронці провели 15 санкціонованих обшуків на території Чернівецької області, за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів, а також в офісних приміщеннях підприємств, які скуповували фальсифіковане пальне. Відтак вилучили близько 140 тонн дизельного пального і газоконденсату, два вантажних автомобілі-бензовози, які ділки використовували для перевезення контрафактного пального, документацію, гроші та чорнові записи. 

За попередньою оцінкою вартість вилученого становить близько 20 млн грн.

На Буковині викрили підпільне виробництво пального
Фото: Нацполіція
На Буковині викрили підпільне виробництво пального

Наразі кримінальне провадження розслідується за статтями 190 (Шахрайство) та 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Згодом буде вирішуватись питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до виготовлення та збуту фальсифікованого пального.

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