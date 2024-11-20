На Буковині правоохоронці викрили масштабну схему виготовлення й реалізації низькоякісного пального на території кількох областей.
Як повідомили у Нацполіції, вдалося встановити не лише канали збуту товару, але й спосіб виготовлення та місця зберігання цього пального.
Підпільні виробники діяли у змові зі службовими особами кількох підприємств зі сфери торгівлі нафтопродуктами. Така тісна "співпраця" дозволяла ділкам налагодили збут фальсифікату під виглядом якісного пального через низку автозаправних станцій на території Чернівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей. З метою маскування й легалізації злочинної діяльності зловмисники вносили до фінансової звітності недостовірні дані.
Також вони занижували якість пального: для штучного збільшення об’єму, а отже й значно вищого прибутку, до бензину марки А-95 зловмисники додавали різні суміші, зокрема газовий конденсат. Процедура змішування відбувалася у резервуарах автоцистерн вантажних автомобілів, куди для збільшення октанового числа додавали різні присадки невідомого походження.
За результатами проведеної експертизи встановлено, що паливно-мастильні матеріали, які фігуранти продавали підприємцям за готівку, не відповідають державним нормам та наближені до екологічних стандартів низької якості Євро 3 та Євро 4, які заборонені для використання законодавством України.
Правоохоронці провели 15 санкціонованих обшуків на території Чернівецької області, за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів, а також в офісних приміщеннях підприємств, які скуповували фальсифіковане пальне. Відтак вилучили близько 140 тонн дизельного пального і газоконденсату, два вантажних автомобілі-бензовози, які ділки використовували для перевезення контрафактного пального, документацію, гроші та чорнові записи.
За попередньою оцінкою вартість вилученого становить близько 20 млн грн.
Наразі кримінальне провадження розслідується за статтями 190 (Шахрайство) та 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.
Згодом буде вирішуватись питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до виготовлення та збуту фальсифікованого пального.
- У липні Держекоінспекція відновила позапланові перевірки якості бензину на АЗС. Мораторій на перевірку якості пального діяв два роки.