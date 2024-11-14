Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
Ілон Маск отримав посаду в адміністрації Трампа
Ілон Маск отримав посаду в адміністрації Трампа
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ
Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ
Звертайте увагу на шість червоних прапорців: психологиня пояснює, як емоційно пережити потенційні відключення світла і блекаут
Звертайте увагу на шість червоних прапорців: психологиня пояснює, як емоційно пережити потенційні відключення світла і блекаут
Відбудова. Чому після скасування історико-архітектурного плану Львова буде ефект доміно?
Відбудова. Чому після скасування історико-архітектурного плану Львова буде ефект доміно?
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
ГоловнаПраво

Викрили київського правоохоронця, який переправляв до Угорщини чоловіків призовного віку

Коштувала така "послуга" 10 000 доларів. 

Викрили київського правоохоронця, який переправляв до Угорщини чоловіків призовного віку
Затриманий правоохоронець
Фото: ДБР

Повідомили про підозру столичному правоохоронцю, який за 10 000 доларів переправляв через кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомили у ДБР.

Він через соцмережі знаходив клієнтів, які хотіли незаконно виїхати до Європи та за 10 тис. доларів США пропонував їм допомогу у «вирішення питання». Зокрема, двом киянам призовного віку правоохоронець наказав залишити пакунки з грошима у визначеному місці у Києві серед сміттєвих контейнерів. Пізніше він зустрів їх на автомобілі в іншій локації та повіз до Мукачева, де викликав таксі та пояснив водієві, як довезти чоловіків до околиці одного з сіл поблизу кордону з Угорщиною.

Від цього села хлопці, за вказівками правоохоронця, пішки вирушили у бік кордону. Проте їх затримали прикордонники та склали протоколи про спробу незаконного перетину кордону.

Авто правоохоронця, яким він віз нелегалів до Мукачево
Фото: ДБР
Авто правоохоронця, яким він віз нелегалів до Мукачево
Вилучені фальшиві номерні знаки
Фото: ДБР
Вилучені фальшиві номерні знаки

Правоохоронцю повідомили про підозру у незаконному переправленню осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Під час обшуків в автомобілі фігуранта були виявлені номерні знаки-прикриття.

Розслідування триває, встановлюються інші можливі учасники злочинної схеми та факти протиправної діяльності.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies