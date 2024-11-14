Викрили київського правоохоронця, який переправляв до Угорщини чоловіків призовного віку

Повідомили про підозру столичному правоохоронцю, який за 10 000 доларів переправляв через кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомили у ДБР.

Він через соцмережі знаходив клієнтів, які хотіли незаконно виїхати до Європи та за 10 тис. доларів США пропонував їм допомогу у «вирішення питання». Зокрема, двом киянам призовного віку правоохоронець наказав залишити пакунки з грошима у визначеному місці у Києві серед сміттєвих контейнерів. Пізніше він зустрів їх на автомобілі в іншій локації та повіз до Мукачева, де викликав таксі та пояснив водієві, як довезти чоловіків до околиці одного з сіл поблизу кордону з Угорщиною.

Від цього села хлопці, за вказівками правоохоронця, пішки вирушили у бік кордону. Проте їх затримали прикордонники та склали протоколи про спробу незаконного перетину кордону.

Фото: ДБР Авто правоохоронця, яким він віз нелегалів до Мукачево

Фото: ДБР Вилучені фальшиві номерні знаки

Правоохоронцю повідомили про підозру у незаконному переправленню осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Під час обшуків в автомобілі фігуранта були виявлені номерні знаки-прикриття.

Розслідування триває, встановлюються інші можливі учасники злочинної схеми та факти протиправної діяльності.