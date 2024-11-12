Правоохоронці затримали у двох областях банди вимагачів

У Запорізькій області чоловіки не лише вимагали гроші, але і утримували жертв.

У Закарпатській та Запорізькій областях затримали банди вимагачів. Обидва угруповання працювали "під дахом" кримінальних авторитетів, які перебувають за ґратами.

Про це повідомили у Нацполіції.

В Мукачево затримали двох місцевих мешканців 37 та 28 років. Вони вимагали з потерпілого 12 000 доларів неіснуючого боргу. Ділки неодноразово погрожували чоловіку телефоном та під час особистих зустрічей. Під час останньої вони побили потерпілого, аби змусити його сплатити "борг".

У Запоріжжі четверо чоловіків не лише вимагали з потерпілих гроші, а ще проти їх волі утримували в приватному будинку одного зі спільників, аби змусити "жертв" піти на злочинні вимоги. Затримані чолвоіки віком 31, 41, 49 та 51 років. З місцевого мешканця вони вимагали 10 000 доларів.

Фото: Нацполіція Затримані вимагачі

Фото: Нацполіція Вилучені докази у вимагачів

Наразі слідчі Нацполіції усім затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Дії зловмисників з Запоріжжя ще кваліфіковані за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Членам двох угруповань вимагачів обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.