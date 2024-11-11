Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього співробітника “Дар’ївської колонії”, який працював на загарбників під час окупації Херсонщини.
Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.
Під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії перейшов на аналогічну посаду до загарбників.
Він працював в захопленому закладі на “нову владу” до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території.
Згодом чоловік був мобілізований та потрапив на службу до одного з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. Колегам він розповідав про свою свідому проукраїнську позицію та приховував співпрацю з окупантами.
Працівники ДБР у співпраці з ДВКР СБУ викрили та затримали перебіжчика.
Минулого тижня Служба безпеки затримала ще трьох поплічників Росії, які співпрацювали з окупантами на Херсонщині. Корегувальниці, "віцемеру" та "паспортистці" загрожує від 15 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.