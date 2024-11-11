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Судитимуть колаборанта, який після звільнення Херсона потрапив на службу у ТЦК

Під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії перейшов на аналогічну посаду до загарбників. 

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього співробітника “Дар’ївської колонії”, який працював на загарбників під час окупації Херсонщини.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії перейшов на аналогічну посаду до загарбників. 

Він працював в захопленому закладі на “нову владу” до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території.

Згодом чоловік був мобілізований та потрапив на службу до одного з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. Колегам він розповідав про свою свідому проукраїнську позицію та приховував співпрацю з окупантами.

Працівники ДБР у співпраці з ДВКР СБУ викрили та затримали перебіжчика.

Минулого тижня Служба безпеки затримала ще трьох поплічників Росії, які співпрацювали з окупантами на Херсонщині. Корегувальниці, "віцемеру" та "паспортистці" загрожує від 15 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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