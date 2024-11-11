Заступницю головного лікаря Львівської обласної МСЕК підозрюють у приховуванні мільйонних статків

Вона не задекларувала гараж, який перебуває в оренді, а також дві автівки преміум-класу.

ДБР повідомило про підозру заступниці головного лікаря Львівської обласної МСЕК, яка приховала від декларування мільйонні статки.

Про це повідомляє правоохоронний орган та Офіс генпрокурора.

Жінці повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації ‒ відповідно до ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Зокрема, вона не вказала у декларації за 2023 інформацію про наявність у неї та її чоловіка об'єктів нерухомості і транспортних засобів на праві користування. Вона не задекларувала гараж, який перебуває в оренді, а також дві автівки преміум-класу: Mercedes-Benz GLE 300D Coupe та BMW X5. Вартість майна перевищує 5,9 млн грн.

В рамках розслідування перевіряється причетність підозрюваної до прийняття безпідставних рішень про присвоєння груп інвалідності.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.