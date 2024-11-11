Заступницю головного лікаря Львівської обласної МСЕК підозрюють у приховуванні мільйонних статків

ДБР повідомило про підозру заступниці головного лікаря Львівської обласної МСЕК, яка приховала від декларування мільйонні статки.
Про це повідомляє правоохоронний орган та Офіс генпрокурора.
Жінці повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації ‒ відповідно до ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.
Зокрема, вона не вказала у декларації за 2023 інформацію про наявність у неї та її чоловіка об'єктів нерухомості і транспортних засобів на праві користування. Вона не задекларувала гараж, який перебуває в оренді, а також дві автівки преміум-класу: Mercedes-Benz GLE 300D Coupe та BMW X5. Вартість майна перевищує 5,9 млн грн.
В рамках розслідування перевіряється причетність підозрюваної до прийняття безпідставних рішень про присвоєння груп інвалідності.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
- У жовтні стало відомо, що НАЗК проведе повторну перевірку декларацій голови Хмельницького МСЕК Тетяни Крупи, оскільки вона не вказала про наявність $6 млн готівки.