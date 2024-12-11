Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків

Обшуки проходять і в пов'язаних з фігурантами приміщеннях.

Групу посадових осіб Укрзалізниці вважають причетними до зловживань із міжнародними перевезеннями пасажирів. У зв'язку з цим поліція із залученням співробітників Департаменту корпоративної безпеки УЗ сьогодні проводять обшуки, і обшукувати будуть також поїзди. За даними слідства, дії фігурантів призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі.

У повідомленні Національної поліції зазначили, що слідчі дії проходитимуть у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття. Чи в усіх поїздах – не уточнили.

"Просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації та сприяти правоохоронцям у виконанні ними службових обов’язків", – йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці уточнили, що йдеться про махінації групи посадових осіб підрозділу Укрзалізниці під час обслуговування та здійснення перевезень пасажирів потягами міжнародного сполучення.

"За узгодженим Укрзалізницею та Національною поліцією планом у м. Києві та Київській області тривають процесуальні дії. Їхня мета – зупинити діяльність організованої злочинної групи, яка «паразитувала» на рядових залізничниках. Проводяться обшуки та вилучення речових доказів, опитування та затримання", – йдеться у повідомленні АТ.