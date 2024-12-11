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На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 19 людей отримали поранення

Зокрема у місті Златопіль кількість постраждалих від подвійного ракетного удару зросла до 17.

На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 19 людей отримали поранення
наслідки ракетного удару по місту Златопіль, 10 грудня 2024
Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 19 людей отримали поранення. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.  

14:40 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Івашки, обстріл FPV-дронами. Знищено один приватний будинок, пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди. Постраждала 59-річна жінка.

10:00 Куп‘янський р-н, Дворічанська ТГ, с. Западне. Внаслідок обстрілу постраждав 63-річний чоловік.

09:43 – 10:13 Лозівський р-н, Златопільська ТГ, м. Златопіль. Внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено 16 житлових будинків, адміністративна будівля, 4 господарчі споруди та 2 автомобілі. Постраждали 17 людей.

На Харківському напрямку ворог сім штурмував у районах населених пунктів Вовчанська, Липців та Стариці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося одинадцять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Глушківки та Лозової.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 42 людини.

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