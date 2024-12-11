На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 19 людей отримали поранення

На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 19 людей отримали поранення. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
14:40 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Івашки, обстріл FPV-дронами. Знищено один приватний будинок, пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди. Постраждала 59-річна жінка.
10:00 Куп‘янський р-н, Дворічанська ТГ, с. Западне. Внаслідок обстрілу постраждав 63-річний чоловік.
09:43 – 10:13 Лозівський р-н, Златопільська ТГ, м. Златопіль. Внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено 16 житлових будинків, адміністративна будівля, 4 господарчі споруди та 2 автомобілі. Постраждали 17 людей.
На Харківському напрямку ворог сім штурмував у районах населених пунктів Вовчанська, Липців та Стариці.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося одинадцять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Глушківки та Лозової.
В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 42 людини.