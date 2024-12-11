​Міноборони передало 1,2 млн дронів для Сил оборони, ще 100 тисяч надійдуть до кінця року

Серед ударних дронів - Ан-196 "Лютий", Firepoint та інші.

Міністерство оборони за 11 місяців 2024 року передало Збройним силам України понад 1,2 мільйона дронів різних типів, що включають розвідувальні, ударні та FPV-дрони-камікадзе.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зокрема, до Сил оборони надійшло понад 40 тисяч розвідувальних мультироторних дронів, серед яких понад 12 тисяч "нічних", а також 5 тисяч розвідувальних БпЛА літакового типу, таких як Shark, ГОР і Фурія.

Ударні дрони глибинного ураження представлені понад 6 тисячами одиниць, серед яких Ан-196 "Лютий", Firepoint та інші.

Крім того, поставлено понад 2 тисячі багаторазових ударних БпЛА, таких як Nemesis, Кажан, Вампір, а також понад 5 тисяч FPV-коптерів багаторазового використання.

"Ще 1,1 млн FPV-дронів-камікадзе, на замовлення Міноборони відповідно до потреб бойових підрозділів, було передано Держспецзвʼязком. До кінця року планується передати ще близько 100 тисяч безпілотників", - йдеться в повідомленні.

Раніше Міноборони заявило, що прискорює закупівлі РЕБ і безпілотників.