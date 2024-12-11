На Донеччині за добу від обстрілів постраждав 1 мирний мешканець

Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 252 людини, у тому числі 22 дитини.

На Донеччині за минулу добу від обстрілів постраждав 1 мирний мешканець.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 10 грудня росіяни поранили 1 жителя Донеччини – у Костянтинівці”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 11 грудня.

Покровський район. Пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки у Кураховому та околицях міста. У Покровську пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Костянтинівці 1 людина поранена, пошкоджено 3 будинки і лінію електропередач.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлове приміщення. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.