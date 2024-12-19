64 депутати російської Держдуми отримали вироки за посягання на територіальну цілісність України

Їх засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури довели у суді, що 64 депутати держдуми РФ є винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Чернівецької обласної прокуратури 64 депутатів держдуми російської федерації визнано винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України)", –зазначено у повідомленні.

Цих депутатів засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори в суді довели, що дії російських депутатів, спрямовані на зміну територіальних меж України, порушили Конституцію нашої держави і призвели до жертв та тяжких наслідків.

У лютому 2022 року вони підтримали постанову із зверненням до президента РФ з проханням розглянути питання про визнання так званих «днр/лнр», а також ратифікацію договору про співпрацю між країною-агресором та цими псевдореспубліками, що стало приводом для повномасштабного вторгнення в Україну.

Досудове розслідування здійснювали за процедурою in absentia.