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64 депутати російської Держдуми отримали вироки за посягання на територіальну цілісність України

Їх засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

64 депутати російської Держдуми отримали вироки за посягання на територіальну цілісність України
Вирок суду (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ДПСУ

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури довели у суді, що 64 депутати держдуми РФ є винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора. 

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Чернівецької обласної прокуратури 64 депутатів держдуми російської федерації визнано винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України)", –зазначено у повідомленні.

Цих депутатів засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори в суді довели, що дії російських депутатів, спрямовані на зміну територіальних меж України, порушили Конституцію нашої держави і призвели до жертв та тяжких наслідків. 

У лютому 2022 року вони підтримали постанову із зверненням до президента РФ з проханням розглянути питання про визнання так званих «днр/лнр», а також ратифікацію договору про співпрацю між країною-агресором та цими псевдореспубліками, що стало приводом для повномасштабного вторгнення в Україну.

Досудове розслідування здійснювали за процедурою in absentia.

  • Перед цим суд заочно присудив 15 років позбавлення волі голові Державної думи федеральних зборів Росії В’ячеславу Володіну. 
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