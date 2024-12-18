ВР ухвалила за основу зміни у переліку підакцизних гуманітарних товарів

Пропонують доповнити перелік підакцизних товарів, що відносяться до гуманітарної допомоги, транспортними засобами громадських і благодійних організацій.

Під час засідання Верховної Ради 263 народні обранці підтримали за основу зміни до статті 6 та статті 15 Закону України "Про гуманітарну допомогу" №12010.

Як пише у телеграмі народна депутатка Ірина Геращенко, документом пропонується доповнити перелік підакцизних товарів, що відносяться до гуманітарної допомоги, транспортними засобами громадських і благодійних організацій для здійснення статутної діяльності, пов’язаної з наданням гуманітарної допомоги, медичною евакуацією, забезпеченням критичної інфраструктури, а також підвищенням обороноздатності.

Вимоги до транспортних засобів, які можуть ввозитись, та критерії до організацій визначатимуться Кабміном.

Надання громадським і благодійним організаціям права ввозити транспортні засоби має обмеження щодо їх подальшого відчуження.

Зазначається, що до другого читання будуть ухвалені правки, які посилять контроль за використанням «гуманітарного» волонтерського транспорту, аби унеможливити зловживання.