США активізували свою боротьбу проти ІДІЛ у Сирії: повернення тероризму ‒ реальна загроза

За останні два тижні американські війська вразили понад 75 цілей ІДІЛ під час двох хвиль атак.

США активізували свою боротьбу проти ІДІЛ у Сирії, намагаючись запобігти використанню групою вакууму влади після повалення режиму диктатор Башара Асада, пише Financial Times.

Вашингтон завдав один з найсильніших авіаударів по джихадистах за останні роки.

За останні два тижні американські війська вразили понад 75 цілей ІДІЛ під час двох хвиль атак, спрямованих проти лідерів джихадистів і таборів у роздробленій арабській державі. Унаслідок цих ударів ліквідували щонайменше 12 бойовиків і розбомбили території, які раніше контролювали сили режиму та Росія ‒ один із головних іноземних спонсорів Асада.

Шквал військової активності, який почався через кілька годин після втечі Асада до Москви, коли повстанці захопили Дамаск 8 грудня, підкреслює занепокоєння Сполучених Штатів, що ІДІЛ використає для відновлення порожнечу, утворену вражаючим крахом режиму.

“Найбільший ризик полягає в тому, що ІДІЛ повернеться, тому що ІДІЛ хоче скористатися будь-яким вакуумом або нестабільністю в Сирії після громадянської війни”, ‒ заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Салліван підкреслив, що повернення джихадизму та тероризму в Сирію ‒ це реальна загроза. “І ми та всі в регіоні зобов’язані жорстко протидіяти цьому”, ‒ додав він.

Сирія колись була частиною самопроголошеного “халіфату” ІДІЛ і є домівкою для кількох тисяч бойовиків-джихадистів, в’язниць для полонених бойовиків і таборів, де розміщено понад 40 тисяч осіб і членів сімей, пов’язаних з терористичним угрупованням.

Міжнародні коаліції значно послабили ІДІЛ після того, як десять років тому джихадисти розпочали блискавичну атаку на Ірак і Сирію та захопили територію розміром приблизно з Велику Британію. Групу витіснили з решти територіальних опорних пунктів у 2019 році. Тепер терористи діють у мережі осередків, а також через відгалуження в Азії та Африці.

У липні Центральне Командування Збройних сил США (Centcom) оцінило, що в Сирії та Іраку перебуває 2500 бойовиків ІДІЛ. У Сирії вони переважно були обмежені анклавами центральної та східної пустелі між територією, яка контролювалася колишнім режимом та Сирійськими демократичними силами (їх підтримують США), у яких домінують курдські бойовики.

Але цього року група активізувалась. За даними Centcom, джихадисти заявили про 153 атаки в першій половині року. Очікується, що вони “найшвидше подвоять” їхню загальну кількість з 2023 року.