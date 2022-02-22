Трамп запустив власну соцмережу Truth Social

Це сталося в понеділок, 21 лютого, коли у США відзначають федеральне свято – День президента.

Колишній президент США Дональд Трамп, якого забанили Twitter, Facebook та Instagram, запустив власну соціальну мережу Truth Social. Це сталося в понеділок, 21 лютого, коли у США відзначають федеральне свято – День президента.

Програма в американському App Store з’явилася пізно ввечері неділі, 20 лютого. Користувачі скаржилися на проблеми під час створення облікових записів. Ті, хто зайшли, бачили лише форму для попередньої реєстрації, а після її заповнення повідомлялося про переведення до списку очікування через "величезний попит".

Як зазначає The Verge, сайт не захищений через HTTPS, що може позначитися на безпеці даних, що передаються.

Програма Truth Social перебуває на стадії бета-тестування з грудня, на платформі налічувалося близько 500 користувачів. Дату запуску програми для Android не оголошено, але на сайті соцмережі сказано, що вона скоро з'явиться у магазині Google Play.

В описі додатка зазначено, що його мета – стати "платформою соціальних мереж, вільною від політичної дискримінації".

Truth Social – соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group, яку очолює колишній член Палати представників Девін Нуньєс. Почала працювати на початку листопада 2021-го і на першому етапі доступна для обмеженого кола користувачів через App Store компанії Apple. Повний публічний запуск соцмережі заплановано на 2022 рік.

Нагадаємо, соцмережі Facebook та Instagram 7 січня 2021 року заблокували акаунти Дональда Трампа на тлі масових заворушень, вчинених його радикальними прихильниками в Капітолії. Трамп протягом виборчої компанії та після неї неодноразово робив гучні заяви про "фальсифікацію на виборах", через що його дописи позначали як необґрунтовані чи неперевірені.

На початку червня компанія Facebook оголосила про замороження акаунтів Трампа на два роки з моменту його першого блокування – до січня 2023 року. У разі повторного порушення Трампом компанія залишає за собою право застосувати рішучіші заходи, аж до безповоротного видалення його сторінок і облікових записів.

9 січня того ж року Twitter назавжди заблокував обліковий запис Трампа з огляду на "ризик подальшого розпалювання насильства" після штурму Капітолію. У відповідь Трамп звинуватив соцмережу у "блокуванні свободи слова" та в "координації" його блокування з "демократами і радикальними лівими".

4 травня Трамп запустив власну соцмережу на своєму сайті www.DonaldJTrump.com/desk. Це подібна на Twitter стрічка, де він міг писати повідомлення, публікувати зображення та відео. Прихильники могли перепощувати їх у Twitter і Facebook. Блог пропрацював лише місяць.