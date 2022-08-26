Інспектори МАГАТЕ приїдуть на ЗАЕС наступного тижня, – Зеркаль

Росія погодилась, щоб вони заїхали через територію України, але штучно перешкоджає цьому візиту.

Місія МАГАТЕ приїде з інспекцією на захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію наступного тижня. Зараз вирішується, яким маршрутом інспектори їхатимуть.

Про це радниця міністра енергетики Лана Зеркаль повідомила в ефірі "Радіо НВ".

"Вони (росіяни. – Ред.) підвищують ставки, оскільки на наступний тиждень запланований візит місії МАГАТЕ. І зараз вирішуються всі логістичні маршрути, як вони будуть доїжджати. Попри те, що росіяни погодились, що місія буде заїжджати через територію України, вони штучно зараз створюють ці умови, щоб місія не доїхала до обʼєкта, зважаючи на ситуацію довкола нього", – сказала вона.

Якщо ЗАЕС буде і надалі відсутня в нашій системі, Україна буде змушена спалювати вугілля, заготоване на зиму. Зеркаль наголосила, що підключення станції до Росії через окупований Крим чи інакшим шляхом наразі неможливе.

Головна мета місії МАГАТЕ – контролювання ситуації на станції та вжиття заходів для убезпечення світу від можливої катастрофи.

Учора вперше в історії ЗАЕС повністю відключилася від енергомережі через обрив ЛЕП. Станом на сьогоднішній ранок всі шість енергоблоків відключені від мережі. Власні потреби станції в електроживленні наразі забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України.

Іще до цього на тлі постійних обстрілів росіянами станції Кремль висунув вимогу, аби місія МАГАТЕ не їхала до станції через Київ.