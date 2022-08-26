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РФ за ніч девʼять разів обстріляла Дніпропетровську область

За даними ОВА, постраждалих немає, але є руйнування будинків і підприємств. 

РФ за ніч девʼять разів обстріляла Дніпропетровську область
Фото: Валентин Резніченко

Російська армія девʼять разів обстріляла Дніпропетровську область за цю ніч. Вогонь вівся по трьох районах: Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому. 

Нікопольський район російська армія обстріляла пʼять разів – з "Градів" та важкої артилерії. Про це голова ОВА Валентин Резніченко повідомив у Телеграм.

"У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків, школа та санаторій. Перебита лінія електропередач. До 1 000 нікопольчан без світла. Електрики уже лагодять мережу. Люди не ушкоджені", –зазначив він.

У Марганецьку громаду прилетіли пʼять снарядів з "Градів", у Червоногригорівську – 10 снарядів з важкої артилерії. Минулося без руйнувань та постраждалих. 

У Синельниківському районі був ракетний обстріл двох громад. В одній є руйнація на сільгосппідприємстві, в іншій на дорожньому підприємстві, загорівся ангар з технікою.

У Криворізькому районі ворог поцілив по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, без постраждалих. 

Нагадаємо, що Росія 24 серпня, у День Незалежності, вчинила в Дніпропетровській області обстріл залізничної станції, внаслідок якого загинули 25 мирних українців. Серед жертв – двоє дітей. 

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