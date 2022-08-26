Служба безпеки повідомила про підозру кадровому співробітнику ФСБ Росії Віталію Королю, який до повномасштабної війни створив на Херсонщині розгалужену агентурну мережу з місцевих правоохоронців для збору розвідданих.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Викрили цю мережу в липні 2021 року, її учасників затримали. Серед них був діючий працівник обласного управління спецслужби.

"Під час тривалого досудового розслідування було ідентифіковано та задокументовано злочини московського «куратора» цієї агентурної групи. Адже вона збирала таємну інформацію про мобілізаційне розгортання українських спецпідрозділів та алгоритми їхніх контрдиверсійних дій, зокрема на території Херсонського морського порту, результати тактико-спеціальних і командно-штабних навчань у регіоні. Також мережа «звітувала» щодо суспільно-політичної обстановки в причорноморських районах України", – йдеться в повідомленні.

Фото: СБУ

Зібрані відомості з грифами секретності "Таємно" та "Цілком таємно" агенти передавали своєму куратору в Росію через електронний канал зашифрованого зв’язку.

Фото: СБУ

За оперативними даними, викритий співробітник ФСБ зараз бере участь у війні проти України. Тривають комплексні заходи для встановлення його місцезнаходження і притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала російського агента, який "провів" у бік Києва 128 одиниць техніки окупантів.