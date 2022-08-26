​Завдяки підпіллю Луганщини росіяни найближчим часом не проводитимуть в області псевдореферендуму, – Гайдай

Завдяки ефективній роботі українського підпілля на Луганщині найближчим часом окупанти не будуть проводити псевдореферендум.
Про це заявив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, партизани значно активізувалися останнім часом, і завдяки їм Збройні Сили України влучно знищують російські склади та бази.
"Через це в окупантів навіть немає варіантів, де зберігати бюлетені, щоб вони не перетворились на попіл", – зауважив Гайдай.
Він додав, що тимчасово окуповані рашистами території всіяні проукраїнськими листівками з "привітами".
"Окупанти живуть в жаху, що скоро за ними прийдуть. В "адміністрації глави т.зв. ленере" проходять постійні наради за участі росіян, які істерично вимагають від своїх поплічників навести лад в "республіці". Однак, всі пошукові заходи псевдоправоохоронців із виявлення сміливців, які під носом орків нагадують про те, що Луганщина – це Україна і проти окупації, не увінчалися успіхом", – наголосив керівник ОВА.
Гайдай додав, що росіяни відтермінували проведення "референдуму" на невизначений термін через нестабільну безпекову ситуацію.
"Ми вдячні нашим співвітчизникам, які продовжують боротьбу проти рашистів в окупації та всіма силами чинять опір російським фашистам! Чекаємо на деокупацію!" – підкреслив очільник Луганщини.
Нагадаємо, в Маріуполі окупанти вивчають можливість проведення "референдуму", при цьому більшість громадян не збирається брати в ньому участь.
Тим часом мешканці Мелітополя в Запорізькій області відмовляються від роботи агітаторами на псевдореферендумі.