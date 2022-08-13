Мешканці Мелітополя відмовляються від роботи агітаторами на "референдумі", - Федоров

"Винагорода" не варта того покарання, яке передбачено за співпрацю з колаборантами.

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області окупанти пропонують агітаторам "референдуму" до 50 тис. рублів, але люди відмовляються.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Укрінформ.

“Що стосується псевдореферендуму, то сьогодні є великі проблеми на території тимчасово окупованої Запорізької області. Проблеми в окупантів, бо вони не можуть його провести. Після першого поквартирного обходу виявилось, що підтримують росію менш як 10%. Друге - ніхто не хоче навіть за гроші працювати на окупантів. Вони пропонують від 20 000 до 50 000 рублів, це близько 25 000 гривень”, - сказав він.

За словами міського голови, ця "винагорода" не варта того покарання, яке передбачено за співпрацю з колаборантами. Згідно з українським законодавством за колаборантство передбачена відповідальність від 10 - 12 років з конфіскацією майна.

Федоров також нагадав, що вчора від дій партизан постраждав один з очільників виборчого штабу "єдиної росії" Олег Шостак. Раніше було підірвано сам штаб та приміщення фейкового сервісного центру “мвд”.

Як повідомлялося, уночі 10 серпня в Мелітополі пролунав гучний вибух. За інформацією мера міста, загорілася будівля сервісного центру МВС, яку захопили росіяни.

Також на російському блокпосту у Василівці Запорізької області в черзі на виїзд на підконтрольну Україні територію померли 10 людей.