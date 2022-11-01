Окупанти завдали 4 ракетних та 26 авіаударів, здійснили понад 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Російська армія веде наступальні дії на трьох напрямках - Бахмутському, Авдіївському, а також Новопавлівському.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Протягом доби окупанти завдали 4 ракетних та 26 авіа ударів, здійснили понад 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих обстрілів зазнали райони більш ніж 20 населених пунктів. Серед них - Микільське Запорізької області, Полтава, Краматорськ, Нікополь та Миколаїв.

Тим часом авіація Сил оборони України протягом цієї доби завдала 22 удари по росіянах. Під ураження потрапили 19 районів зосередження озброєння, військової техніки, а також 3 позиції зенітних ракетних комплексів загарбників. На різних напрямках підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА типу "Орлан-10" та шість ударних дронів "Shahed-136".

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та чотири інших важливих військових об’єкти росіян.

За даними Генштабу, ситуація на напрямках фронту станом на 18.00 1 листопада така:

на Волинському та Поліському - без суттєвих змін;

та - без суттєвих змін; на Сіверському росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Сеньківка і Гай Чернігівської області, а також Олександрівка і Вовківка Сумської області;

росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Сеньківка і Гай Чернігівської області, а також Олександрівка і Вовківка Сумської області; на Слобожанському загарбники завдали ударів із артилерії різного типу по районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Козача Лопань, Красне, Мілове, Стариця, Стрілеча, Ветеринарне та Чугунівка;

загарбники завдали ударів із артилерії різного типу по районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Козача Лопань, Красне, Мілове, Стариця, Стрілеча, Ветеринарне та Чугунівка; на Куп’янському та Лиманському окупанти накрили вогнем із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове, Греківка, Невське, Осинове, Терни, а також Торське;

та окупанти накрили вогнем із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове, Греківка, Невське, Осинове, Терни, а також Торське; на Бахмутському вороги завдали ударів з артилерії різних типів у районах населених пунктів Зеленопілля, Берестове, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Соледар, Спірне, Білогорівка, Опитне та Яковлівка;

вороги завдали ударів з артилерії різних типів у районах населених пунктів Зеленопілля, Берестове, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Соледар, Спірне, Білогорівка, Опитне та Яковлівка; на Авдіївському росіяни обстріляли з різнокаліберної артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Водяне, Парасковіївка, Красногорівка, Первомайське та Невельське;

росіяни обстріляли з різнокаліберної артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Водяне, Парасковіївка, Красногорівка, Первомайське та Невельське; на Новопавлівському вороги накрили вогнем із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Богоявленка, Павлівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар, Времівка та Нескучне;

вороги накрили вогнем із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Богоявленка, Павлівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар, Времівка та Нескучне; на Запорізькому вороги стріляли з усього спектру артилерійського озброєння в районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Дорожнянка, Степове, Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка та Червоне;

вороги стріляли з усього спектру артилерійського озброєння в районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Дорожнянка, Степове, Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка та Червоне; на Південнобузькому вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Від обстрілів з реактивних систем залпового вогню окупантів постраждав Нікополь.

У Генштабі підтвердили також знищення складів боєприпасів росіян у Запорізькій області 29 жовтня.

Крім того, внаслідок вогневого ураження районів зосередження російських окупантів, було знищено 5 одиниць військової техніки. Втрати особового складу загарбників становлять до 30 осіб загиблими та близько 100 - пораненими.

Нагадаємо, Росія почала використовувати менше іранських безпілотних апаратів.

Цієї ночі російська армія обстріляла системами С-300 середмістя Миколаєва. Є жертва.