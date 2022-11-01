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Кабмін відновив можливість продовжувати термін дії закордонних паспортів у дипломатичних установах України

Також можна вносити в паспорти дані про дітей.

Кабмін відновив можливість продовжувати термін дії закордонних паспортів у дипломатичних установах України
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів відновив можливість продовжувати термін дії паспортів для виїзду за кордон та вносити в них дані про дітей у дипломатичних установах України.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Минулого тижня українські консульські установи такий розгляд припинили. Це сталося через зміни до Тимчасового порядку внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

"Згідно з ними, Тимчасовий порядок став застосовуватись посольствами або консульствами України лише у разі відсутності в них технічної можливості оформлення, обміну та видачі закордонного паспорта. Оскільки згадані технічні можливості в посольствах та консульствах існують, прийняті напередодні Урядом зміни ускладнили становище наших громадян за кордоном, і створили ризик залишити українців та їхніх дітей без документів", - пояснили в Мінреінтеграції.

Тепер посольства та консульства зможуть і надалі приймати заяви на продовження терміну дії закордонних паспортів та внесення до них інформації про дітей. Надання цих послуг здійснюватиметься безоплатно протягом одного робочого дня. В попередньому випадку українцям доводилося платити за виготовлення нового паспорта 120 євро.

Нагадаємо, влітку парламент спростив процедуру дозволу виїзду дітей через Дію у супроводі одного з батьків.

У Польщі із серпня запрацював центр українського державного підприємства "Документ". Тут громадянам України можна оформити паспорти.

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