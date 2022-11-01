Росіяни перенесли окупаційну адміністрацію Херсона в Скадовськ

Російську окупаційну адміністрацію Херсона перенесли до міста Скадовськ.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

В області тим часом триває примусове переміщення жителів.

"Ворог вдається до залякування цивільних мешканців, поширюючи інформацію про можливий підрив греблі Каховської ГЕС. Водночас, місцеве населення позбавлене засобів комунікації", - розповіли в командуванні.

Також росіяни намагаються поповнити мобілізованими свої втрати на війні. З тими, хто відмовляється воювати, проводить "роботу" ФСБ Росії.

Нагадаємо, у Каховці людей, які проживають вздовж берега Дніпра, силоміць виселяють з осель. Навколо цивільного житла російські загарбники обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження.

Водночас жителі області продовжують підриватися на ворожих мінах.