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Мешканці Херсонщини продовжують підриватись на російських мінах

Окупанти також лишають вибухонебезпечні предмети в будинках, де вони мешкали.

Мешканці Херсонщини продовжують підриватись на російських мінах

На території Херсонської області місцевий мешканець підірвався на міні росіян. Ще один чоловік підірвався на розтяжці, встановленій окупантами.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“У смт Нововоронцовка на міні підірвався місцевий житель. Чоловік рухався по польовій дорозі на скутері та наїхав на міну, встановлену російськими окупантами. Нині потерпілий у лікарні”, - повідомили у поліції.

Крім того, у лісосмузі поблизу с.Новопетрівка 44-річний чоловік наступив на розтяжку, встановлену військовими РФ. Він отримав поранення ноги та грудної клітини, чоловіка  госпіталізували у лікарню.

Також в деяких нещодавно звільнених від росіян населених пунктах люди, які повертаються до рідних осель, знаходять там вибухонебезпечні предмети, які лишили військові РФ.

В поліції розповіли, що на території Високопільської громади через постійні обстріли росіянами втрачено врожай цього року, також зірвана посівна кампанія під врожай 2023 року.

У тимчасово окупованих територіях  Бериславського та Каховського районів Херсонщини зафіксовані викрадення військовими РФ місцевих жителів з їх власних будинків.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях російські військові вилучають автомобілі з комунальних підприємств, у Генічеському районі окупанти мародерять та заселяються в будинки місцевих жителів. Зокрема, представники окупаційної влади заселили у приватний будинок т.зв. “співробітників управління МВС Росії”, які втекли з Херсона.

Як раніше повідомлялось, російські окупанти готуються відходити на лівий берег Дніпра у Херсонській області. Зокрема, вони заявили про евакуацію людей у зоні 15 км від річки.

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