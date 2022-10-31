Мешканці Херсонщини продовжують підриватись на російських мінах

Окупанти також лишають вибухонебезпечні предмети в будинках, де вони мешкали.

На території Херсонської області місцевий мешканець підірвався на міні росіян. Ще один чоловік підірвався на розтяжці, встановленій окупантами.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“У смт Нововоронцовка на міні підірвався місцевий житель. Чоловік рухався по польовій дорозі на скутері та наїхав на міну, встановлену російськими окупантами. Нині потерпілий у лікарні”, - повідомили у поліції.

Крім того, у лісосмузі поблизу с.Новопетрівка 44-річний чоловік наступив на розтяжку, встановлену військовими РФ. Він отримав поранення ноги та грудної клітини, чоловіка госпіталізували у лікарню.

Також в деяких нещодавно звільнених від росіян населених пунктах люди, які повертаються до рідних осель, знаходять там вибухонебезпечні предмети, які лишили військові РФ.

В поліції розповіли, що на території Високопільської громади через постійні обстріли росіянами втрачено врожай цього року, також зірвана посівна кампанія під врожай 2023 року.

У тимчасово окупованих територіях Бериславського та Каховського районів Херсонщини зафіксовані викрадення військовими РФ місцевих жителів з їх власних будинків.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях російські військові вилучають автомобілі з комунальних підприємств, у Генічеському районі окупанти мародерять та заселяються в будинки місцевих жителів. Зокрема, представники окупаційної влади заселили у приватний будинок т.зв. “співробітників управління МВС Росії”, які втекли з Херсона.

Як раніше повідомлялось, російські окупанти готуються відходити на лівий берег Дніпра у Херсонській області. Зокрема, вони заявили про евакуацію людей у зоні 15 км від річки.