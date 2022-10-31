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Євросоюз закликає Росію негайно відновити реалізацію Чорноморської зернової ініціативи ООН

В ЄС нагадали, що з початку загарбницької війни Росії проти України Росія використовувала їжу та голод як зброю. 

Євросоюз закликає Росію негайно відновити реалізацію Чорноморської зернової ініціативи ООН
Фото: Мінінфраструктури

Рішення Росії призупинити свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі ООН є необгрунтованим, воно перешкоджає експорту зерна, необхідного для вирішення глобальної продовольчої кризи.

Про це повідомила пресслужба Зовнішньої дипломатичної служби ЄС.

“Росія несе виключну відповідальність за глобальну кризу продовольчої безпеки, спричинену неспровокованою та невиправданою агресивною війною проти України та блокадою українських морських портів”, - зазначили у повідомленні.

Дипломатичне відомство Євросоюзу нагадало, що Чорноморська зернова ініціатива вивела на світовий ринок 9 521 645 тонн зерна та продуктів харчування. Вони потрапили світові ринки та до країн, які найбільше цього потребують, зокрема до Ємену та Афганістану.

Європейський Союз засудив призупинення Росією Чорноморської зернової ініціативи та закликав Росію скасувати своє рішення та негайно відновити реалізацію Чорноморської зернової ініціативи ООН.

Також ЄС рішуче підтримує заклик Генсекретаря ООН продовжити ініціативу після її поточного періоду, який закінчується в листопаді.

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вийшли 12 суден і 354,5 тоннами агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Відправка експорту відбувається попри російські заяви про вихід з угоди.

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