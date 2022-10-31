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Уряди і компанії 12 країн допомагають Україні енергетичним обладнанням, - Кулеба

Перші партії допомоги вже в Україні, найближчим часом очікується решта. 

Уряди і компанії 12 країн допомагають Україні енергетичним обладнанням, - Кулеба
Фото: МЗС України у Facebook

Міністерство закордонних справ продовжує активну роботу з міжнародними партнерами задля відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок російського ракетного терору. 

Про це повідомила пресслужба МЗС.

“Ми вже домовилися про постачання обладнання від урядів і компаній 12 країн: Ізраїлю, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Республіки Корея, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Франції. Загалом йдеться про 954 одиниці енергетичного обладнання”, - повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

МЗС оновило відповідні запити у рамках Європейського механізму цивільного захисту та центру кризового реагування НАТО. Також дипломати опрацьовують запити безпосередньо з компаніями-виробниками енергетичного обладнання Франції, Німеччини, Бельгії, Швеції, КНР та інших країн. 

Україна отримує, зокрема, генератори різних типів, перемикачі автоматичні, теплові гармати та інше.  

Перші партії допомоги вже в Україні, решта очікується найближчим часом. 

Раніше повідомлялося, що компанія ДТЕК використала запас обладнання для ремонту пошкодженої ракетами інфраструктури.  

Нагадаємо, Укренерго о 17:00 надала обленерго обсяги для застосування графіків аварійного відключення споживачів по всій країні.

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