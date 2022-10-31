Уряди і компанії 12 країн допомагають Україні енергетичним обладнанням, - Кулеба

Перші партії допомоги вже в Україні, найближчим часом очікується решта.

Міністерство закордонних справ продовжує активну роботу з міжнародними партнерами задля відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок російського ракетного терору.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

“Ми вже домовилися про постачання обладнання від урядів і компаній 12 країн: Ізраїлю, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Республіки Корея, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Франції. Загалом йдеться про 954 одиниці енергетичного обладнання”, - повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

МЗС оновило відповідні запити у рамках Європейського механізму цивільного захисту та центру кризового реагування НАТО. Також дипломати опрацьовують запити безпосередньо з компаніями-виробниками енергетичного обладнання Франції, Німеччини, Бельгії, Швеції, КНР та інших країн.

Україна отримує, зокрема, генератори різних типів, перемикачі автоматичні, теплові гармати та інше.

Перші партії допомоги вже в Україні, решта очікується найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що компанія ДТЕК використала запас обладнання для ремонту пошкодженої ракетами інфраструктури.

Нагадаємо, Укренерго о 17:00 надала обленерго обсяги для застосування графіків аварійного відключення споживачів по всій країні.