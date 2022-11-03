Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
В окупованому Херсоні лунають вибухи
В окупованому Херсоні лунають вибухи
Держкіно призначило нову керівницю Довженко-Центру
Держкіно призначило нову керівницю Довженко-Центру
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
Очільник Мінфіну Марченко: «Нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь наступний рік»
Очільник Мінфіну Марченко: «Нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь наступний рік»
Використання РФ дронів “Arash-2” має потенціал стати “великим переломом” у війні, – CNN
Використання РФ дронів “Arash-2” має потенціал стати “великим переломом” у війні, – CNN
Вітренко пішов. Чи врятує Нафтогаз Чернишов?
Вітренко пішов. Чи врятує Нафтогаз Чернишов?
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
ГоловнаСуспільствоВійна

За півтори доби фонд Притули назбирав грошей на 60 “Спартанів”

Збір на “Спартани” закрито.

За півтори доби фонд Притули назбирав грошей на 60 “Спартанів”
Фото: Скріншот з відео

Фонд Сергія Притули за півтори доби зібрав гроші на купівлю 60 бронетранспортерів Spartan для ЗСУ.

Про це повідомив волонтер Сергій Притула.

Притула оголосив збір на 50 бронетранспортерів Spartan, але за півтори доби його прийшлось зупинити, оскільки було зібрано 236 млн гривень замість запланованих 200 млн.

Зараз фонд Притули веде перемовини із британськими партнерами стосовно закупівлі більшої кількості техніки, ніж було заплановано.

Як зазначив сам волонтер, цього разу багато грошей надійшло з-за кордону.

"Чотири мільйони гривень у нас залишається зверху на наступний проєкт. Це щось дуже хороше, потрібне й броньоване", - розповів Притула, і додав, що цього року в якості матеріально-технічної допомоги Великобританія цього року передала українському війську 35 бронетранспортерів Spartan.

Нагадаємо, парламент Болгарії ухвалив рішення надати Україні військову та військово-технічну допомогу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також