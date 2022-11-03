За півтори доби фонд Притули назбирав грошей на 60 “Спартанів”

Фонд Сергія Притули за півтори доби зібрав гроші на купівлю 60 бронетранспортерів Spartan для ЗСУ.

Про це повідомив волонтер Сергій Притула.

Притула оголосив збір на 50 бронетранспортерів Spartan, але за півтори доби його прийшлось зупинити, оскільки було зібрано 236 млн гривень замість запланованих 200 млн.

Зараз фонд Притули веде перемовини із британськими партнерами стосовно закупівлі більшої кількості техніки, ніж було заплановано.

Як зазначив сам волонтер, цього разу багато грошей надійшло з-за кордону.

"Чотири мільйони гривень у нас залишається зверху на наступний проєкт. Це щось дуже хороше, потрібне й броньоване", - розповів Притула, і додав, що цього року в якості матеріально-технічної допомоги Великобританія цього року передала українському війську 35 бронетранспортерів Spartan.

Нагадаємо, парламент Болгарії ухвалив рішення надати Україні військову та військово-технічну допомогу.